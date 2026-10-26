Derbi gergin başladı! Abdülkerim ve Lukaku....

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin henüz başında Abdülkerim Bardakcı ile Romelu Lukaku arasında gerginlik yaşandı. İkili mücadele sonrası yükselen tansiyon, hakemler ve futbolcuların araya girmesiyle yatıştırıldı.