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Derbi gergin başladı! Abdülkerim ve Lukaku....

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin henüz başında Abdülkerim Bardakcı ile Romelu Lukaku arasında gerginlik yaşandı. İkili mücadele sonrası yükselen tansiyon, hakemler ve futbolcuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

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Derbi gergin başladı! Abdülkerim ve Lukaku....

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide maçın 1. dakikasında gerginlik yaşandı.

Ceza sahası köşe çizgisinin hemen yanında yaşanan ikili mücadelenin ardından Abdülkerim Bardakcı ile Romelu Lukaku arasında tansiyon yükseldi.

İki futbolcu arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önlemek için hakemler ve diğer oyuncular araya girdi. Müdahalenin ardından gerginlik yatışırken mücadele kaldığı yerden devam etti.

Derbi gergin başladı! Abdülkerim ve Lukaku.... - 1

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

#Abdülkerim Bardakcı #Romelu Lukaku #Galatasaray #Fenerbahçe
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