Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama: Bu bir şampiyonluk maçı değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Derbinin önemine dikkat çeken Buruk, şampiyonluk yarışının bu sezon daha çekişmeli geçtiğini belirtirken taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini ve sahada sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Okan Buruk, derbinin şampiyonluk yarışı açısından önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, taraftarlarıyla birlikte galibiyeti hedeflediklerini ancak sahada sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.

"BU BİR ŞAMPİYONLUK MAÇI DEĞİL"

Derbinin önemine değinen Okan Buruk, "Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bir şampiyonluk maçı değil. Çok önemli bir maç. Son 4 senedir birbirleriyle yarışan iki takımın maçı. Bu sene çok daha sert bir şampiyonluk yarışı var, 4 takım işin içinde. Her hafta kazanmak avantaj getiriyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisine kapsamlı şekilde hazırlandıklarını belirten Buruk, "Fenerbahçe derbisi hem Fenerbahçe hem bizim için yılların, herkesin en çok hazırlandığı maçlardan biri. İyi hazırlanmaya çalıştık. Hem rakibi yakından takip ettik, zaten yakından tanıyoruz. Bir yandan tekrar analiz edip oyuncularımıza anlattık. Beklediğimiz 11'ler üzerinden hazırlık yaptık." dedi.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE MAÇI ÇOK İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"

Kendi sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerini dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızla birlikte maçı çok istediğimizi göstermeliyiz ama bir yandan sakin kalmalıyız." şeklinde konuştu.

"SADECE FUTBOLU DÜŞÜNMELİYİZ"

Karşılaşma boyunca oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece futbolu düşünüp oyun içinde kalmalıyız. Öbür türlü oyun içinde birçok şey olabiliyor. Rakibin oyun içinden çıkarmak istediği anlar olabilir. İnşallah güzel bir maç olsun. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Rakibimize de hoş geldiniz diyorum."

Avrupa'da alınan sonucun takıma moral verdiğini belirten Buruk, "Avrupa'da bir moral aldık. Burada tabii ki başarımızı, özgüvenimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.