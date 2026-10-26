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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde RAMS Park'taki zeminin bozukluğu dikkat çekti. Dev mücadele öncesi sahadaki görüntüler gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesinde RAMS Park'taki zeminin bozukluğu dikkat çekti.

Ezeli rakiplerin kozlarını paylaşacağı kritik mücadele öncesinde sahadaki zeminin bazı bölümlerindeki bozukluklar göze çarptı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti - 1
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti - 2
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti - 3
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti - 4
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti - 5


#Galatasaray #Fenerbahçe
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