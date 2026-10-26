Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta zemin dikkat çekti
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde RAMS Park'taki zeminin bozukluğu dikkat çekti. Dev mücadele öncesi sahadaki görüntüler gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesinde RAMS Park'taki zeminin bozukluğu dikkat çekti.
Ezeli rakiplerin kozlarını paylaşacağı kritik mücadele öncesinde sahadaki zeminin bazı bölümlerindeki bozukluklar göze çarptı.
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