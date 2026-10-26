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Uğurcan Çakır'dan Ederson'a övgü! "Farkı önledi!"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından konuştu.

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Uğurcan Çakır'dan Ederson'a övgü! "Farkı önledi!"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakip takıma gösterdi. takım arkadaşlarım harikaydı. Oyun başından itibaren çok iyi performans sergiledik. Herkesi kutluyorum. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Fark açılabilirdi, farkın açılmasını Ederson engelledi, çok iyi oynadı. Lille maçında da çok iyi oynamıştık. Çok iyi çalışıp yenmiştik. Bugün de çok kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama dediğim gibi, maça baştan sona hakimdik. Böyle devam etmeliyiz. Cuma günü da Konyaspor'u yenip bu galibiyeti daha da anlamlı hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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