Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Ederson, karşılaşma sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli file bekçisi, "Takım olarak baktığımızda 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de birlik olmalıyız. Şimdi bir sonraki hafta oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Yapmamız gereken şey, inanmaya devam etmek. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.