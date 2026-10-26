Fenerbahçe'den derbide dikkat çeken ilk yarı istatistikleri!

Galatasaray derbisinin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, hücum istatistikleriyle dikkat çekti. Sarı-lacivertliler ilk 45 dakikada rakip kaleye şut çekemezken yüzde 32 topla oynama oranında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbinin ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. Sarı-lacivertlilerin ilk 45 dakikadaki hücum istatistikleri ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ŞUT ÇEKEMEDİ

Galatasaray karşısında hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kaleye şut gönderemedi. Sarı-lacivertliler, bu bölümde gol beklentisi oluşturamazken isabetli orta da yapamadı.

İlk 45 dakikada rakip ceza sahasında yalnızca 3 kez topla buluşabilen Fenerbahçe, 1 korner kazandı. Sarı-lacivertli ekibin topla oynama oranı ise yüzde 32'de kaldı.

GALATASARAY 10 ŞUT ÇEKTİ

Ev sahibi Galatasaray ise ilk yarıda hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikada rakip kaleye 10 şut gönderirken Victor Osimhen bu denemelerin ikisini gole çevirdi.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray, skor avantajının yanı sıra hücum istatistiklerinde de rakibine üstünlük sağladı.