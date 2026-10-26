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Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta takip etti!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi takip etmek için RAMS Park'taki yerini aldı.

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Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta takip etti!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiye dikkat çeken bir isim de tribünden eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ezeli rakiplerin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği mücadeleyi takip etmek için stadyumdaki yerini aldı.

#Sergen Yalçın #A Milli Futbol Takımı #Fenerbahçe #Galatasaray
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