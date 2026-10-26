Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta takip etti!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi takip etmek için RAMS Park'taki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiye dikkat çeken bir isim de tribünden eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ezeli rakiplerin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği mücadeleyi takip etmek için stadyumdaki yerini aldı.