İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı öncesi stoper açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Derbiler her zaman çekişmeli ve zor geçer. Bunun bilincindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Son maçlarda takımımızın ligdeki performansı ortada. Biz buraya kazanmaya geldik. Kendimize güveniyoruz. Kazanmak için çok iyi çalıştık. Herkes yapacağı görevi çok net biliyor. Derbinin anlamını da, ne olduğunu da, armanın ne olduğunu biliyoruz. Göğsümüzdeki armanın sadece sembol olmadığını, kalpte bir sevgi olduğunu biliyoruz. Taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Bütün oyun kurgumuzu galibiyet üzerine planladık. Olmuyorsa da en kötü kaybetmeyerek Kadıköy'e dönmek istiyoruz. Sonuçta bu bir lig maçıdır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım çok iyi durumda. Hepimiz konsantreyiz. Güzel bir maç olacak.

STOPER AÇIKLAMASI

Oppong genç bir oyuncu henüz derbi ortamını görmedi. Bu nedenle Archie Brown'ı ilk 11'e aldık.

LUKAKU AÇIKLAMASI

Lukaku'yu uzun zamandır bu maç için hazırlıyorduk. Teknik ekibimizle birlikte ilk 11'de başlaması yönünde karar aldık. " ifadelerini kullandı.