Osimhen Fenerbahçe'ye karşı boş geçmiyor! 5. golünü attı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli rakibine karşı çıktığı maçlarda attığı gollerle öne çıkan Nijeryalı futbolcu, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisinde de 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye karşı 29. ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçiren Victor Osimhen, bu derbiye de damga vurdu.

24/25 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 6 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Söz konusu karşılaşmalarda ağları 5. kez havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 1 de asist katkısı yaptı.