Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftanın programını açıkladı.
İşte haftanın programı:
15 MAYIS 2026 CUMA
Çaykur Rizespor – Beşiktaş
Saat: 20.00
Stat: Çaykur Didi
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Fatih Karagümrük – Corendon Alanyaspor
Saat: 17.00
Stat: Atatürk Olimpiyat
Gaziantep FK – RAMS Başakşehir FK
Saat: 20.00
Stat: Gaziantep Stadyumu
Samsunspor – Göztepe
Saat: 20.00
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
17 MAYIS 2026 PAZAR
Kayserispor – Tümosan Konyaspor
Saat: 17.00
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Fenerbahçe – İkas Eyüpspor
Saat: 20.00
Stat: Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Kasımpaşa – Galatasaray
Saat: 20.00
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Antalyaspor – Kocaelispor
Saat: 20.00
Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Trabzonspor – Gençlerbirliği
Saat: 20.00