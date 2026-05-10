Spor yazarları Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-kırmızılı takımın üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
G.Saraylılar, 26. şampiyonluğu üç yılın ardından gelen zafer olarak uzun süre hatırlayacaklardır! Antalyaspor maçına favori çıkan, 3 atar 5 atar diyenlere inat G.Saraylı oyuncular stresten mi baskıdan mı bilemem ama camiaya taraftarlarına resmen ecel teri döktürdü. İnanın, yüzlerce taraftarın stresten saçlarının beyazladığını düşünüyorum. Avrupa'da Liverpool'u 2 kez deviren, Juventus'a sahayı dar eden G.Saraylı oyuncuların girdiği stresi anlamsız buluyorum.
350 milyon Euro'luk kadro şampiyonluğu daha Nisan ayında ilan etmeliydi. Dursun Özbek, iyi ki Osimhen'i transfer etmiş. Nijeryalı yıldız, müthiş savaştı. Tribünleri ayağa kaldırdı, son dakikada attığı golle G.Saray'ı resmen şampiyon yaptı. Gelecek sezon da yönetim, Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı.
G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez. Ayrıca G.Saray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. G.Saray yönetimi İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Bir çok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi transfer edilecek santrfordan daha iyi olur. Şampiyonluk G.Saray ailesine hayırlı uğurlu olsun, huzur getirsin.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ELLER ALKIŞLADI; DİLLER ONAYLADI!
Koşun haber verin tarihe! Şampiyon Galatasaray! Galatasaray, Rams Park'ta liderliği şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray bu sezon şampiyonluk için çok emek harcadı. Sarı-kırmızılı futbolcuların her maç üzerlerinden adeta yılların teri aktı. Her maçta yeni bir çılgınlık, yeni bir başarı hikayesi yazdılar.
Maç başlangıçlarında sarı-kırmızılı futbolcuların gözlerindeki galibiyet alevini ve hırsını gördük. Sahada adım atarken sanki havada yürüyor gibiydiler. Sanki daha önceki hiçbir gerçeğe benzemiyorlardı. Hepsinin bedenine aynı ruh girmiş gibiydi! Şampiyonluk ruhu! Koca bir sezonun meyvelerini dün Antalyaspor karşısında topladı Galatasaray! Sarı-kırmızılı kahramanlar, masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştüler.
Üst üste dört yıldır 35 milyon Galatasaray taraftarına Binbir Gece Masalı gibi sezonlar yaşatıyorlar. Sanki suda sönmeyen akşam güneşi gibiydiler. Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha! Bu sezon da Süper Lig'de yüreklerin gönderine yine Galatasaray bayrakları çekildi. Gökyüzü kırmızı; Güneş sarı... Altın alkışlar Galatasaray'a... Emek, alınteri ve takım bütünlüğü, camia bütünlüğü Galatasaray'ı bu sezon da mutlu sona ulaştırdı. Gözleri şampiyonluktan başka hiçbir şey görmeyen futbolcular topluluğu: İşte Galatasaray!
Tarihi şampiyonluklar serisinin üzerinde en büyük hak sahibi Okan Buruk! Bu sezonun da şampiyon teknik direktörü Okan Buruk! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk, adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsledi. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Futbolculuğunda Galatasaray'ın dört yıl üst üste şampiyonluğunda başrol oynayan adam! Teknik direktörlük döneminde de Galatasaray'ı üst üste dört yıl şampiyon yapan yine o adam! Oscar gecesinin altın teknik adamı Okan Buruk! Kendisine alkışlarımızı gönderiyoruz.
Osimhen; iğne deliğinden fil geçiren adam! Barış Alper Yılmaz: Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyfendisi! Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı gollerden sonra omuzlarına çıkan takım arkadaşlarını taşıyan bir yük treni! Torreira! Smokinle değil formayla sahaya çıkan bir işçi! Galatasaray tribünlerini birleştiren bir atom karınca... Leroy Sane: Ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti. Yunus Akgün: Ayakları ile resim çizen futbol ressamı. İcardi: Tam bir futbol ve gol profesörü. Dünkü şampiyonluk maçında Kaan Ayhan'a attırdığı golde Messi'den kesitler sundu. Uğurcan Çakır: Her maçta arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Formasının içine yüreğini de koyan kaleci. Galatasaray'ın bu sezonki lig şampiyonluğunun KOD ADI ise 26! Eller alkışladı... Diller onayladı... Aslan Cimbom mührünü bastı... ŞAMPİYON GALATASARAY!
MUSTAFA ÇULCU - KALİTESİ BU KADAR
Galatasaray seyircisi önünde 26. şampiyonluğunu ilan edip tur atma heyecanıyla ilk dakikalarda dağınık başladı. Ancak 10 dakika sonra beklenen Galatasaray oyun kontrolünü eline aldı. Antalyaspor istekli ve dirençli başladığı oyunda alacağı puanla ligde kalabilme çabasını umutlarını son haftaya taşımanın stresi içinde. Dorukan sakatlanıp çıkana kadar çok coşkuluydu. Osimhen her şeyini sahaya koyarak yürekten oynayan müthiş hırslı bir oyuncu. Lakin oyunu, rakibi, kuralları ve hakemi tek başına yönetme çabaları hoş gözükmüyor. Bir gün karşısına yürekli bir hakem çıkar işler farklı oluverir! Okan hoca ikinci yarı yaptığı değişiklikler doğruydu. Sıkıntılı geçen son haftalardan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray 26. şampiyonluğun hayırlı olsun.
Çağdaş Altay 40 yaşında atletizmi ve baslıya karşı direnme eşiği düşük bir hakem. Yer alma konusunda sıkıntıları devam edince 16'da kaçamadı oyunun içinde kaldı top çarptı. 20'de Saric'e faulünde Yunus'a sarı çıkmalıydı çıkmadı. 26'da Osimhen-Giannetti hava topu mücadelesinde hakem devam dedi. Ancak Osimhen'in kafasına Giannetti'nin bir el teması var. Buna penaltı verse verdiğinden daha fazla kabul görürdü! 55'de Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 66'da Osimhen- Ceesay pozisyonunda verdiği penaltıda hakemin yorumu yanlış, ters karar verdi. VAR'da oturan zaten 3. Lig seviyesinden VAR hakemi oldu. Bu pozisyonu çözemez. Ceesay önde vuruş aksiyonuna başlamış arkadan gelen Osimhen ayağının tabanını sokuyor faulü Osimhen yapıyor ama biz de penaltı veriliyor!
77'de Giannetti'nin kaleciye verdiği pasta yerde kaldı uzattığı ayakla Yunus'a takması net faul ve Gianetti bariz gol şansını ihlalden ihraç olmalıydı. Çağdaş Altay idareci yapısıyla maçı yönetti. Maalesef hakemlik yeteneği ve kalitesi bu kadar.