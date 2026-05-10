Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer deplasmandan 2-1'lik skorla ayrılarak puanını 69'a yükseltti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele sonrası spor yazarları, maçın kırılma anlarını ve iki takımın performansını dikkat çekici ifadelerle yorumladı. İşte, o yazılar...
Trabzonspor, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı yenerek, Gençlerbirliği ile kupada oynayacağı yarı final maçı öncesinde moral depoladı. Trabzonspor'un savunma dörtlüsü, sakatlık ve cezalılar nedeniyle yoktu. Bunlara bir de (haklı olarak) Fatih Tekke'nin rotasyonu eklenince, maçtan önce kadroyu gören bordo-mavili taraftarlar tedirgin olmuştur. Ama unutulmaması gereken bir detay vardı ki... Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un bir oyunu vardı. Fatih Tekke, takımına futbolculuk dönemindeki o iş bitirici oyun felsefesini ezberletmişti.
Bakmayın siz, Beşiktaş derbisi öncesinde Trabzonspor'un son dört maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldığına... Trabzonspor'un şampiyonluk ve lig ikinciliği şansı ortaya çıkınca, hakemler devreye girdi. Bilerek ya da bilmeyerek peş peşe bu maçlarda Trabzonspor'u adeta doğradılar. Dünkü maç gerçekten seyir zevki olarak muhteşemdi. Beşiktaş da Trabzonspor da modern futboldan kesitler sundu. Orta sahalar çok çabuk geçildi. İki kalede de pozisyon üstüne pozisyonlar yaşandı. Beşiktaş penaltı golüyle öne geçti. Ardından Trabzonspor üç pasla golü buldu. Zubkov bir gol, bir asistle yıldızlaştı.
Muçi galibiyeti getiren golü attı. Maçın 7. dakikasında ayağında ağrı hisseden Onana, kupa maçını düşünerek kendisini riske atmadı. Yerine giren Ahmet Doğan Yıldırım, acemice bir penaltı yaptırdı. Ama sonraki dakikalarda toparlandı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Lig üçüncülüğü garanti olan Trabzonspor, derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etti. Artık sırada Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyip, kupada finale çıkmak var. Ama hiçbir maç, sahada savaşmadan kazanılmıyor. Fatih Tekke yönetiminde mütevazi kadrosuyla harika bir sezon geçiren Trabzonspor'da artık tek hedef, kupa şampiyonluğu...
REHA KAPSAL - FATİH TEKKE
Süper Lig'in son derbisi ama iki takımın da iddiası bitmişti. Sadece Trabzonspor'un yine çok az da olsa ikincilik şansı vardı. Ama gazı kaçmış bir karşılaşma görüntüsü vardı. Beşiktaş hemen hemen tam kadro ile mücadeleye başlarken, rakibi bordo-mavililer sakat, cezalı ve hafta içi Gençlerbirliği ile oynanacak kupadaki yarı final maçını düşünerek üç önemli oyuncusunu kulübeye çekti. Bir de kaleci Andre Onana oyun başında sakatlanınca yerine 19 yaşındaki genç kaleci Ahmet Doğan oyuna girdi. Böyle bir ortamda siyah-beyazlılar pozisyon üretmekte zorluk çekti. Esasen bu maçta iki teknik direktörün arasındaki futbola bakış açısı net olarak ortaya çıktı.
Fatih Tekke'nin farkı ne mi Sergen Yalçın'a göre? Herkesi hedefe koyan değil, birleştirici. Agresif değil, sakin ve neyi nasıl yapacağını bilen. Kriz yaratan değil, ona ve probleme çözüm arayan. Gereksiz konuşan değil, bilgi veren, bilgilendiren. Bahane üreten değil, maharet üreten, çalışmaya ve gelişmeye inanan. İşte tam bu yüzden oyuncu endeksli değil, antrenör eksenli bir takım ortaya çıkaran Fatih Tekke hoca bu ülkenin en değerli teknik direktörlerinin başında geliyor.
SİNAN VARDAR - TRİBÜNE KULAK VERİN
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda elenmenin yaşadığı üzüntünün ardından artık sezonun son iki haftasına girerken evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İki takımın da sıralama anlamında konumu garanti. Trabzonspor'da eksikler oldukça fazla ve Fatih Tekke de maç öncesi yaptığı açıklamada ilk 11 kurmakta zorlandıklarını söylemişti. Beşiktaş'ta ise tepkilerin olacağı bir maçtı çünkü tribünler protesto gerçekleştireceklerini açıklamışlardı. Maç da bu havada başladı. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlamasıyla birlikte sahaya sırtlarını dönerek futbolcuları protesto etti. Trabzonspor maça ise şanssız başladı, çok erken dakikalarda yaşanan sakatlık sonrası kaleci değişikliği geldi. Maç hızlı başladı. Orkun Kökçü penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ama bu skor hiç de uzun sürmedi.
Yalnızca 1 dakika sonra Trabzonspor eşitliği yakaladı. Beraberlik golünün ardından Beşiktaş daha fazla topa sahip olan ve hücumu düşünen taraf gibi oynadı ama ilk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya da üretmekte zorlanarak başladı. Aslında sezon boyunca Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri, topa sahip olduğu anlarda hücum organizasyonlarında yaşadığı sıkıntılar oldu. Bu maçta da zaman zaman bunu net şekilde gördük. Dakikalar 60'ı gösterirken tam da bu senaryoda "Bende yok" denilen Muçi sahneye çıktı ve Trabzonspor'u öne geçirdi. 14 gol, 7 asistlik katkı yapan oyuncu için sezon içinde yapılan yorumları şimdi tekrar düşünmek gerekiyor.
Golden sonra Sergen Yalçın kulübeye dönerek hamlelerini yaptı. Hakkı yenen oyuncuların başında gelen Jota'yı oyuna aldı. Beşiktaş tribünleri maç boyunca "Sergen Yalçın istifa", "Yönetim istifa" tezahüratları yapmaya devam etti. Beşiktaş camiası son yıllarda dördüncülüğü kabul etmiş gibi bir görüntü veriyor. Oysa Beşiktaş'ın hedefi bu olmamalı. Bu konuya hafta içinde detaylı şekilde değineceğim.