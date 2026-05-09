Süper Lig'in 33. haftasında heyecan 6 maçla devam ediyor. Küme düşme hattı ve Avrupa kupalarına katılma yarışında kritik mücadelelerin yer alacağı karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR- ZECORNER KAYSERİSPOR 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Fatih, Viana, Hergjonaj, Makouta, Janvier, Enes, Elia, İbrahim, Hwang.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Ramazan, Semih, Katongo, Furkan, Bennasser, Dorukhan, Benes, Cardoso, Tuci.

Alanyaspor-Kayserispor mücadelesi beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 11'LERİ

ikas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Radu, Legowski, Baran Ali, Metehan, Umut Bozok.



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocis, Samet, Hojer, Olawoyin, Taylan, Laci, Mihaila, Mebude, Sowe.

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını bein İZ kanalından canlı yayınlanıyor

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA 11'LERİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Dele-Bashiru, Oğulcan, Traore, Tongya, Metehan, Koita.

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Kerem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesi beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Allan, Heliton, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Jeh.

Gaziantep FK: Burak, Arda, Abena, Nazım, Rodrigues, Sorescu, Camara, Ntino-Emo, Maxim, Kozlowski, Bayo.

Göztepe-Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 4 (Konferans yayın) ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR-MISIRLI.COM FATİH KARAGÜMRÜK 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Susoho, Can, Nonge, Agyei, Serdar.

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Furkan, Çağtay, Lichnovsky, Biraschi, Esgaio, Berkay, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Babicka, Tiago.

Kocaelispor-Fatih Karagümrük mücadelesi beIN SPORTS 4(Konferans yayın) ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Crespo, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Elayis, Ndiaye, Mouandilmadji.



RAMS Başakşehir-Samsunspor maçı beinSports 5 kanalından canlı yayınlanıyor.