Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. (P) dakikalarda Victor Osimhen ve 90+5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

Antalyaspor'un golleri ise 45+3. ve 62. dakikalarda Soner Dikmen'den geldi.

Süper Lig'de puanını 77'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

29 puanda kalan Hesap.com Antalyaspor ise haftayı 16. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan Sinik'in çalımlarla birlikte ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17. dakikada Yunus'un sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde göğsüyle topu kontrol eden Osimhen'in yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Barış'ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kontrol etti.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Abdullah'ın çeldiği top sol çaprazda Sallai'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Antalyaspor kaptanı Bünyamin, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

45+3. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında kale alanında Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+6. dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Lang'ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası sağında Barış'ın kafayla içeri çevirdiği topu Lemina yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1



62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından fileleri havalandırdı. 1-2



64. dakikada Antalyaspor savunmasında Ceesay'ın ceza sahası içinde Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.



66. dakikada Penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Abdullah'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2



77. dakikada Galatasaray atağında Lang'ın sol taraftan ortaya sokulduktan sonra sert vuruşunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.



88. dakikada sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa Eren Elmalı sert vurdu. Kaleci Abdullah'ın çeldiği topu Lang soldan içeri çevirdi. Osimhen'in dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. 3-2



90+4. dakikada Icardi'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden pasında Kaan Ayhan, kale alanı önünde topu ağlara gönderdi. 4-2