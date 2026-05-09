Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna flaş yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, sezon başındaki kadroyu kendisinin kurmadığını söyleyerek, "Kampı da ben yaşamadım. Avrupa maçlarını da ben oynamadım. Ben kurulmuş kadroya geldim. Yaşayacağımız sorunları bilerek geldim. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olamadığım bir işin bedelini ödüyorum" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)