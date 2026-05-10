Şampiyonluğun son maça kalmasının mucize olmaktan çıktığı dakikalar yaşanıyordu aynı zamanda Seyrantepe'de. "Öyle şey olmaz" diyen Galatasaraylı arkadaşların tırnaklarını yediği anlarda galibiyet golleri geldi, hepsi rahatladı. Bunu şunun için yazdım; bir santrafor alınsaydı, Tedesco değişikliği zamanında yapılsaydı, bugün başka kelimeler kullanıyor olabilirdik. Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu, "yapı"ya çok iş bırakmadan ikinci bitirdiler ligi. Umarım kongre ile birlikte akıl ve akillik geri döner.