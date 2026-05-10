Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında etkili bir performans sergileyerek 3-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 73'e çıkaran sarı-lacivertliler, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala ligi 2. sırada bitirmeyi garantilerken, spor yazarları maçın öne çıkan anlarını ve takım performanslarını yorumladı. İşte o yazılar...
Fenerbahçe kurmaylarının maç öncesinde "Hedef ikincilik, Şampiyonlar ligi elemeleri" diyorlardı. İlk yarı bitip, soyunma odasına gelip, Seyrantepe'den gelen "Antalya galip" haberini aldıklarında ise fikirler "acaba" ya döndü. Temiz ve net bir oyun oynadılar.
Lig'de "eleğini asmış" Konyaspor'un da maçtaki hevesi – arzusu düşüktü. Beşiktaş galibiyeti, final bekleyişi, Fred'in erken gelen golü ile de birleşince tek taraflı oynanmaya başladı. İkinci yarıda "kazanalım" refleksi, Konyaspor'a davet çıkardı. 15 dakikalık baskının bir korner golü ile kırılmasıyla, teknik adamların oyuncu koruma modu açıldı, değişiklikler başladı.
Zeki Murat Göle, "Ligi bilen Türk antrenör" farkını ortaya koydu bir daha. Üçlü orta sahası ile rakibe de hükmetti, oyuna da. Kaç maç sonra bilmiyorum ama yine duran toptan gol attılar. Arka direk tutkusundan vazgeçip, zayıf noktayı seçtiler belki de. Skriniar yok, Asensio yok, ikinci yarıda Çağlar da yok. Santrfor zaten yok. Ceza alanı içinde ve çevresinde pas – şut arasında verilen son kararlardaki yanlışlar olmasa, üç gol atılan maçta, fazlası için kalem oynatmayacaktık.
Şampiyonluğun son maça kalmasının mucize olmaktan çıktığı dakikalar yaşanıyordu aynı zamanda Seyrantepe'de. "Öyle şey olmaz" diyen Galatasaraylı arkadaşların tırnaklarını yediği anlarda galibiyet golleri geldi, hepsi rahatladı. Bunu şunun için yazdım; bir santrafor alınsaydı, Tedesco değişikliği zamanında yapılsaydı, bugün başka kelimeler kullanıyor olabilirdik. Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu, "yapı"ya çok iş bırakmadan ikinci bitirdiler ligi. Umarım kongre ile birlikte akıl ve akillik geri döner.
EMRE BOL - YİNE İKİNCİ!
Gözler Konya'da kulaklar İstanbul'daydı. Hele öne geçtikten sonra gelen Antalyaspor golü herkesin aklına, "Olabilir mi acaba?" düşüncesini getirdi. Ama bunu kimsenin dillendirmediğine yüzde 100 eminim. Konyaspor ligin iyi takımlarından…
Fenerbahçe'nin Guendouzi- Kante orta sahası önümüzdeki sezon aynen devam etmeli. Zira orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fred biraz kaleye yakın oynayınca daha etkili oldu ve goller attı. Yine de kredisi bence bitti. Galatasaray maçında skorlar geldikçe Fenerbahçe gaza bastıkça bastı. Kolay galibiyet oldu.
Talisca en önde gibi göründe de aslında 10 numara pozisyonda gibi oynadı. Yani Fenerbahçe dün sahada 4-6-0 gibiydi. Talisca kaleye ne kadar uzak oynarsa o kadar etkili oluyor. Galatasaray'ın inanılmaz maçı kazanmasıyla şampiyonluk hayalleri sona erdi. Artık yeni sezonun planlamalarının yapılması lazım. Yeni gelecek yönetimin işi gerçekten çok zor. Umarım aynı hatalar tekrarlanmaz. İkinci bitirmekten gına geldi. Nasıl bir takım kuruluyorsa ne 3. ne de şampiyon olabiliyor! Anlamadım gitti!