Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs 2026 kazandıran numaralar

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi “Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açılıyor. “Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Katılımcılar, çekiliş sonrası biletlerini kontrol ederek kazanç durumlarını kolayca öğrenebiliyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 21:05

Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Milyonlarca liralık dev ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, çekiliş sonrası "6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama" aramalarına hız verdi. Milli Piyango Online üzerinden anlık olarak paylaşılan kazanan listesiyle birlikte 6 bilen, 5+1 bilen ve 5 bilenlerin kazandığı ikramiye tutarları da netleşiyor. İşte bu akşamın şanslı numaraları ve Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama linki...

6 MAYIS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş saat 21:30'da başladı.

6 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

18-30-50-55-72-82

Joker: 40

SüperStar: 84

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

6 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek oldukça kolay. Biletinizi şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

Milli Piyango Online Web Sitesi: millipiyangoonline.com adresine girerek "Sonuçlar" sekmesinden bilet numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

Milli Piyango Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden biletinizin QR kodunu okutarak anında kazancınızı görebilirsiniz.

Resmi Sorgulama Linki: Sayısal Loto Sonuç Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturabilirsiniz. Ayrıca SüperStar özelliğini kullanarak ikramiyenizi katlama şansı yakalayabilirsiniz.