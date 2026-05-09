Trendyol Süper Lig'de küme düşen 2 takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonu 33. haftası bugün oynanan 9 maçla geride kaldı. Sezonun son haftasına girilirken, 2 takımın da küme düşmesi kesinleşti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. 2025/2026 sezonunda son haftaya girilirken küme düşmesi kesinleşen 2 takım belli oldu.

33. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1'lik skorla kaybeden Zecorner Kayserispor, haftayı 27 puanla 18. sırada tamamladı ve 15. sırada yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile aradaki farkın 4 puana çıkması sebebiyle lige veda etti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etse de, haftayı 27 puanla 17. sırada tamamladı ve küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım son hafta belli olacak.

İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

13. ikas Eyüpspor: 32 puan

14. Kasımpaşa: 32 puan

15. Natura Dünyası Gençlerbirliği: 31 puan

16. Hesap.com Antalyaspor: 29 puan

17. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 27 puan

18. Zecorner Kayserispor: 27 puan

