Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. 2025/2026 sezonunda son haftaya girilirken küme düşmesi kesinleşen 2 takım belli oldu.
33. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1'lik skorla kaybeden Zecorner Kayserispor, haftayı 27 puanla 18. sırada tamamladı ve 15. sırada yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile aradaki farkın 4 puana çıkması sebebiyle lige veda etti.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etse de, haftayı 27 puanla 17. sırada tamamladı ve küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım son hafta belli olacak.
İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM
13. ikas Eyüpspor: 32 puan
14. Kasımpaşa: 32 puan
15. Natura Dünyası Gençlerbirliği: 31 puan
16. Hesap.com Antalyaspor: 29 puan
17. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 27 puan
18. Zecorner Kayserispor: 27 puan