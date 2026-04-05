Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında büyük heyecana sahip olan maçta Samsunspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Samsunspor ise 42. ve 72. dakikalarda Carlo Holse'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

Ancak mücadelede son sözü yine Konyaspor söyledi. İç Anadolu ekibi, 78. dakikada Blaž Kramer ile bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

KONYASPOR KIRMIZI KART GÖRDÜ

TÜMOSAN Konyaspor'da Adamo Nagalo, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

NTCHAM PENALTIDAN YARARLANAMADI

Samsunspor'da oyuna sonradan dahil olan Olivier Ntcham, 90+2. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 36'ya yükselterek 7. sırada kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 31 puana ulaştı ve 11. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

15. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında top Borevkovic'in eline çarpması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında Coulibaly'nin gelişine vurduğu top, kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

43. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert vuruşunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1

51. dakikada Makoumbou'nın ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır kurtardı.



56. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly'nın sağ çaprazdan şutunda top direğin yanından auta çıktı.



66. dakikada Deniz'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'e müdahale eden Drongelen, topu kornere gönderdi.



72. dakikada hücuma katılan Drongelen'in ortasında Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 2-1



79. dakikada Deniz'in ortasında Soner ve Okan'ın hatasını değerlendiren Kramer, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 2-2



85. dakikada Deniz'in sağdan pasında penaltı noktasında Bardhi'nin şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



90+2. dakikada Samsunspor kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.