Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 83. dakikada Samuel Ballet kaydetti. Konuk ekipte Bedirhan Özyurt 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazanmayı başaran Antalyaspor, 28 puanla 13. sıraya yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

