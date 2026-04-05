Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Serginho ve 87. dakikada Shavy Babicka attı. Konuk ekibin tek golü ise 70. dakikada'da Ali Sowe'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Karagümrük 20 puana yükseldi. Rizespor ise 30 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.