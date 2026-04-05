Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

İspanyol futbolcu, Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı ve 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Asensio'nun yerine ise Fred oyuna dahil oldu.