Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Beşiktaş derbisine devam edemedi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı lacivertlilerde Marco Asensio, yaşadığı sakatlık sonrası 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 05.04.2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 20:32
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.
İspanyol futbolcu, Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı ve 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Asensio'nun yerine ise Fred oyuna dahil oldu.