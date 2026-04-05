Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın deplasmanda Trabzonspor’a yenilmesiyle birlikte zirvede dengeler değişirken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş ise ezeli rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa yarışına tutunmak istiyor. Dev derbinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

İŞTE DERBİNİN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, Nene

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki bu dev mücadele, saat 20.00'de başladı. Derbi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

BU SEZONUN ÜÇÜNCÜ DÜELLOSU: DURUM 1-1!

Ezeli rakipler 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve rekabette denge hakim. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmandan zaferle dönmüştü. 23 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan kupa maçında ise Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek rövanşı almıştı.

364. RANDEVU: 102 YILLIK REKABETTE KİM ÜSTÜN?

Bugüne kadar oynanan 363 resmi ve özel müsabakada sarı-lacivertlilerin az farkla üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe rakip ağları 503 kez sarsarken, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi. Süper Lig'deki 139 randevuda Fenerbahçe 50, Beşiktaş 44 kez gülen taraf oldu.

ZİRVE TAKİBİ VE AVRUPA HEDEFİ: PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlılar kritik bir eşikte.

Fenerbahçe: 60 puanla 2. sırada yer alan Kanarya, bu sezon çıktığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş: 52 puanla 4. sırada bulunan Kara Kartal, 15 galibiyet ve 7 beraberlikle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışıyor.

DÜDÜK YASİN KOL'DA

Dev derbinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Bu sezon her iki takımın da 3'er maçını yöneten Kol, aynı zamanda ligin ilk yarısındaki Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde de görev yapmıştı. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum üstlendi.

İŞTE MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR: