Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisine Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Kante, Guendouzi; Asensio, Talisca, Musaba, Nene ilk 11'i ile başladı.
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde bir ilk!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerin derbide ilk 11'i Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 05.04.2026 20:06
11 yabancıdan oluşan bu 11 Fenerbahçe tarihine geçti.
Sarı-lacivertliler Süper Lig tarihinde ilk kez bir maça 11 yabancı futbolcu ile başlamış oldu.
