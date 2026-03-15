Trendyol Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk ediyor. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde galibiyet alarak ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Samsunspor, ligde şu ana kadar oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 32 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Samsunspor ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Karadeniz temsilcisi Samsunspor, ligde geride kalan 25 haftada 32 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Samsunspor, hafta içinde Avrupa'da da sahne aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano karşısında 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, ligde moral bulmak istiyor. Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan bu önemli karşılaşma, 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) saat 20.00'de başladı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Zecorner Kayserispor mücadelesi, naklen ve canlı olarak beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Samsunspor: İrfan Can, Zeki Yavru, Šatka, Borevković, Tómasson, Celil, Ntcham, Yalçın Kayan, Holse, Elayis, Mouandilmadji.



Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih Gürler, Denswil, Ramazan, Makarov, Bénes, Furkan Soyalp, Talha, Cardoso, Onugkha.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Dev randevuya Samsun şehrinin simge mekanlarından biri olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ev sahipliği yapıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan görevlendirmeye göre, bu zorlu müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

SAMSUNSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI CANLI