Okan Hoca'nın saha içindeki formülü belliydi, Gaundouzi'ye bire bir baskı uygulayıp tüm ofansif organizasyonu bozdu. Asensio'suz Fenerbahçe 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik. Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi… Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu ? Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca – Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolluyor.