Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 74'e çıkararak zirve yarışındaki yerini güçlendirdi. Spor yazarları, Galatasaray-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...
İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı.
F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler Yasin Kol'a iletildi.
Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Torreira-Lemina-Yunus ve Barış'ın mücadelesi alkış aldı. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - YANARDAĞ ORDUSU!
Derbinin ilk yarısında iki penaltı vardı. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'nin penaltısını verdi. Galatasaray'ın penaltısı güme gitti. Sanchez'in Cherif'e yaptığı hareket penaltıydı. Doğru karar. Ama Nene'nin Sane'ye yaptığı hareket de buz gibi penaltıydı. Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe idi. Talisca'nın penaltıyı auta atması, Fenerbahçeli oyuncuların moralini çok bozdu. Sarı-lacivertli oyuncular uzun süre toparlanamadılar. Tedesco da kenarda Fenerbahçe'nin mağlubiyetini film gibi izledi.
Kaçan penaltı, o dakikaya kadar vasat bir görüntü içindeki Galatasaray'ı kendine getirdi. Bir anda tribünler coştu. Galatasaraylı futbolcular da vites yükseltip Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başladılar. Galatasaray ilk yarıda taç atışından golü bulurken; Fenerbahçe de taçtan gol yemiş oldu. Jakobs'un tacını Lemina indirdi, Osimhen dizi ile topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma anlarında Talisca'nın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti. İlk yarının özeti şu; penaltıya kadar Fenerbahçe, penaltıdan sonra Galatasaray oynadı.
İlk yarıda ayrıca Torreira- Lemina ikilisi, Guendouzi-Kante ikilisine üstünlük kurmayı başardı. Fenerbahçe, koca ilk yarıda sadece iki kez Galatasaray ceza sahasında topla oynayabildi. Skor avantajı ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye sahanın her alanında şok pres yaptı. Hakem Yasin Kol, Yunus Akgün'ün Oosterwolde tarafından (çelme var) yere indirildiği pozisyonda penaltıyı verdi. Net penaltıydı. Ama kaleci Ederson, Fenerbahçe'yi yakan isim oldu.
İlk yarıdan sarı kartı olan Brezilyalı kaleci, penaltı sırasında kaleye geçmemekte ısrar edince, Yasin Kol, ikinci sarıyı ve sonrasında kırmızıyı gösterdi. Bence sonuna kadar haklıydı Yasin Kol. Ederson da kendini attırmak için her şeyi yaptı. Dün Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı yıldızı, sarı-lacivertlileri yaktı. Tasilca penaltıyı kaçırdı, Ederson takımı 10 kişi bıraktı. Ederson'un atılışının ardından Mert Günok kaleye geçti. Penaltıyı kullanan Barış Alper topu ve Mert'i ayrı ayrı köşelere gönderdi.
İkinci golden sonra derbiyi tek kaleye çeviren Galatasaray, pozisyon üstüne pozisyon yakaladı. Zaten Galatasaray karşısında fazla direnemeyen Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra iyice oyundan düştü. Isınmadan oyuna giren Mert Günok, yaptığı amatörce hata ile Fenerbahçe'nin puan umutlarını tamamen bitirdi. Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu, Lucas Torreira ağlara gönderdi. Dün gece Rams Park'ta Galatasaray futbol takımı, adeta bir yanardağ ordusu gibiydi. Ateşlere basarak koşan takım ruhuyla, topu ısıracak derecedeki hırsıyla Fenerbahçe'yi farklı yendiler. 35 milyon Galatasaray taraftarı, derbinin son düdüğü ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.
Yasin Kol, Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en yürekli hakemi. Evet yönettiği maçlarda hataları var. Eleştirilecek taraftarı var. Mesela dün Galatasaray'ın net penaltısını atladı. Ama asla eyyam yapmıyor. Ne gördüyse onu çalıyor. Başka bir hakem olsaydı dünkü derbide Ederson'u atamazdı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini bitirdi ve şampiyonluk kupasının kulpuna sımsıkı sarıldı. Fenerbahçe için lig ikinciliği de tehlikeye girdi. Trabzonspor bugün Konyaspor'u yenerse, ikinci sıraya çıkacak.
SERKAN KORKMAZ - ŞAMPİYONLUK MESAJI
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle sadece bir derbi kazanmadı; şampiyonluk kupasının kulpundan da sıkıca tuttu. Bu tür maçlar sezonun kaderini belirler ve bu kez sarı-kırmızılılar hem oyun hem de psikolojik üstünlük açısından net bir mesaj verdi. Gecenin öne çıkan isimlerinden biri ise hiç şüphesiz Victor Osimhen oldu. Gol yollarındaki etkinliği ve bitmeyen enerjisiyle takımını sırtlamaya devam eden yıldız oyuncu, "büyük maç oyuncusu" kimliğini bir kez daha kanıtladı. Ancak karşılaşmanın tartışmalı anı, hakem Yasin Kol'un Sane'ye yapılan faule vermediği penaltı kararıydı. Bu pozisyon yalnızca maçın değil, belki de sezonun kırılma anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Futbolda hakem kararları her zaman tartışılır; fakat böylesi kritik bir derbide yapılan hatalar uzun süre gündemden düşmez. Sezonun geneline bakıldığında ise transfer ve yönetim kararlarının etkisi açıkça görülüyor.
Trabzonspor'un; kalecisi Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe'ye satmaması zincirleme bir etki yarattı. Fenerbahçe'nin Ederson hamlesi ve son olarak Uğurcan'ın Galatasaray'a transferi, güç dengelerini değiştirdi. Edersonun alınması kağıt üzerinde büyük bir transfer olarak gözüküyor. Ancak etkisi tam tersi bir tablo yansıtıyor. Ederson dün atılmak için elinden geleni yaptı. Sonunda da kırmızı kartı gördü. Sonuçta Galatasaray net bir galibiyetle hem şampiyonluğu hak ettiğinin hem de gereken her maçı kazanacağının mesajını verdi.
EMRE BOL - HAİN EDERSON!
Dananın kuyruğunun kopacağı maçta Fenerbahçe adına bu kadar formsuz oyuncu fazlalığı inanılmaz! Nene yok, Kerem yok, Talisca yok! Bütün bu olumsuzluklara karşın karşılamanın henüz başında kazandığın penaltıyı dışarı atıyorsun! Ben olsam penaltıyı Kerem'e attırırdım. Golü atsa bütün Galatasaray tribünlerini sustururdu. Hem de üzerindeki ölü toprağını atardı. İkinci yarı hain Ederson sarı kartlı olmasına rağmen bile isteye kırmızı kartı gördü. Sonra yaptığı hareketlerle de büyük ihtimalle alacağı cezayla sezonu kapatacak. Böyle ahlaksızlık, şerefsizlik olmaz. Resmen takımı sattı. Zaten kötü kaleci ve santrforsuz şampiyon olmak imkansızdı. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Geldiğinizden beri takım sahipsiz. Bari giderken tek bir doğru iş yapın, Ederson'un sözleşmesini feshedin.
Tedesco dersine iyi çalışmamış. Galatasaray deplasmanına bence Kante, İsmail, Guendouzi ile başlaması gerekirdi. Okan Buruk beraberlik yetmesine rağmen topuyla tüfeğiyle çıktı sahaya… Bu ortamda orta saha üstünlüğünü alıp, en azından maçı uzun süre golsüz götürebilirdi. Sonuç olarak yok Ederson şunu yapmış yok hakem böyle yapmış demenin kimseye faydası yok. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bence bu sezon şampiyonluğu hak ettiler. Fenerbahçe için kötü günler bitti, daha kötü günler başlıyor. Bu saatten sonra ikincilik bile artık tehlikede. Ayarsız, forvetsiz, kadro mühendisliğini yanlış… Koskoca devre arası transferi santrfor almadan bitiren mevcut yönetimin devri artık bitmiştir.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI VEREMEDİ
Fenerbahçe kendinden emin ve sakin başladı. Galatasaray'ın ön alan baskısını rahat kırdı. Bunda en büyük pay boşa çıkıp sürekli pas istasyonu olan sorumluluk alan Kante idi. Bir de erken penaltı buldular lakin bu avantajı değerlendiremediler. Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray, Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü, ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile ben buradayım dedi. Sonrasında oyun Galatasaray'ın kontrolündeydi. Kaleci Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Eksik kalan ve çok hatalar yapan Fenerbahçe karşısında çok üstün oynayan Galatasaray galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol maça iyi başladı. İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. İlk 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu!
36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi. Devre arası aklı başında geldi. 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin Kol? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direkt kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin Kol'un yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Onu rol model hakem yapmaya çalışanların aklına şaşayım. Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR'da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams Park'a gömüldüler.
GÜRCAN BİLGİÇ - MUTSUZ SON
Talisca penaltıyı kaçırdığında 13. dakikaydı. Zor maçta, galibiyet dışındaki sonuçların kabul edilmediği bir durumda, geriye düşmekten bile daha büyük darbe olduğunu geçen dakikalarda anladık. Fenerbahçe takım olarak inancını kaybetti, ardından güvenini ve maçı… Büyük Takım refleksleri bir anda Galatasaray takımına geçti. Daha maç başlamadan Okan Buruk, "Rakip de provokasyon yapabilecekler var" diyerek, taktik dışındaki kurgusunun da mesajını verdi. Hafta boyunca Yasin Kol'a algı yaptılar, maç içindeki sert itirazlar ile de yönetimini ele geçirdiler. Bakmayın "penaltı" çağırtkanlıklarına, "her pozisyon yere atla" taktiği ile oynadılar.
Okan Hoca'nın saha içindeki formülü belliydi, Gaundouzi'ye bire bir baskı uygulayıp tüm ofansif organizasyonu bozdu. Asensio'suz Fenerbahçe 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik. Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi… Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu ? Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca – Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolluyor.