Süper Lig’de 26. hafta heyecanı Antalya’da başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Antalyaspor – Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri ve maçın tüm detayları merak ediliyor.

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan, Cuma akşamı Antalya'da başlıyor. Form düşüklüğü yaşayan iki takım, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşacak. Haftanın perdesini açacak olan bu kritik mücadelede, her iki ekip de kötü gidişata "dur" demek için sahaya çıkıyor. Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor, son dört resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Akrepler, ligdeki son üç maçında da puan kayıpları yaşayarak taraftarını üzdü. Antalya ekibi, kendi sahasında kazanarak moral depolamak istiyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu önemli mücadele 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, naklen ve sadece beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor muhtemel ilk 11'i: Julian, Balcı, Türkmen, Sarı, Paal, Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm, Sinik, Van de Streek

Gaziantep muhtemel ilk 11'i: Gorgen, Perez, Abena, Mujakic, Sangare, Kozlowski, Maxim, Gassama, Camara, Lungoyi, Bayo

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP ET