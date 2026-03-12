Trendyol Süper Lig 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'den Göztepe-Corendon Alanyaspor maçıyla ilgili flaş karar geldi ve mücadelenin orta hakemi olarak Asen Albayrak atandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay (Melek Dakan 4. hakem olarak görev yapacak.)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

TARİHTE BİR İLK!

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemlerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçına hakem olarak Asen Albayrak'ı atadı. FIFA kokartı bulunan Asen Albayrak, Trendyol Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapacak ilk kadın hakem olacak.