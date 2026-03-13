Süper Lig’de heyecan 26. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda üç puan alarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak ligde moral bulmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla bire indirmeyi ve zirve baskısını artırmayı hedefliyor. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dört puan gerisinde takibini sürdürüyor. Sarı Kanaryalar bu akşam galip gelerek, yarın Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'a cevap vermek istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Barış, Babicka, Larsson.



Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından moral bulduğu galibiyetin devamını getirerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, son maçta Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup ederek önemli bir moral kazandı. Sarı-lacivertliler şimdi Karagümrük deplasmanında üç puan alarak şampiyonluk yarışındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise ligde zor günler geçiriyor. İstanbul temsilcisi, geride kalan 25 haftada topladığı 14 puanla ligin son sırasında yer alıyor ve kritik karşılaşmada güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlık ve ceza nedeniyle bazı önemli isimler karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Edson Álvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kadroda yer alamayacak. Ayrıca kart cezalısı Ederson da bu mücadelede görev yapamayacak. Öte yandan Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 16 maçta galibiyet alamadı (4 beraberlik, 12 mağlubiyet).

Fenerbahçe, lig tarihinde Fatih Karagümrük deplasmanında henüz mağlubiyet yaşamadı.

Fatih Karagümrük, sahasında oynadığı son iki lig maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 9 lig maçını kaybetmedi.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (18 puan) oldu.

