Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Ligin orta ve son sırasını yakından ilgilendiren maçta iki ekibin kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat 13.30'da başladı.

GAZİANTEP FK-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Camara, Tayyip, Rodrigues, Melih, Gassama, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Barış.