Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Yusuf, Selke.

Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Juan, Jeh.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Göztepe maçı 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.