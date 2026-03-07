Orkun, Ndidi ve Cerny, Beşiktaş'ın kozları olur. Derbide sakinliğini koruyan ve eksilmeyen başarılı olur. Ozan Ergün ataması sürpriz oldu, dilerim maçın önüne geçmez. Ama derbideki diğer önemli isim de VAR'da görev yapacak hakem olacaktır."

FATİH DOĞAN: "KARTAL ARTIK GOL YEMİYOR"



"Beşiktaş yükselen bir değer. Hem takım toparlandı hem yönetimin ayakları yere basıyor hem de taraftarın motivasyonu üst seviyede. Taktiksel açıdan siyah-beyazlılar, gol atmada sorun yaşamazken defansif anlamda zafiyetler gösteriyordu. Ancak son 3 maçtır ikinci bölgeyi yani orta sahayı güçlü tutarak ve presini bu bölgede yoğunlaştırarak defansif defolarını en aza indirdi ve 3 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş var.