İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Levante ile Girona arasında oynanacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de sahaya önemli hedeflerle çıkacak. Karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. La Liga’da sezonun kritik haftalarına girilirken, özellikle puan tablosunun alt sıralarında bulunan takımlar için alınacak her puan büyük önem taşıyor.

La Liga'da haftanın önemli karşılaşmalarından biri Levante ile Girona arasında oynanacak. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Levante, ligde 19. sırada bulunuyor ve düşme hattından çıkabilmek için puanlara ihtiyaç duyuyor. Son maçta Alaves karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın moralini yükseltmiş durumda. Konuk ekip Girona, ligde 14. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının altı puan üzerinde bulunuyor. Ancak son maçta Celta Vigo'ya 2-1 kaybeden Girona, yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki Levante-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde...

LEVANTE-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Levante - Girona maçı bugün Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele, La Liga'yı yakından takip eden futbolseverler için günün önemli maçlarından biri olacak.

LEVANTE - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

La Liga'daki bu mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Levante-Girona maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11

Levante muhtemel ilk 11: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Sanchez, Raghouber, Olasagasti, Tunde, Espi, Cortes, Romero

Girona muhtemel ilk 11'i: Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Martinez, Beltran, Witsel, Lemar, Tsygankov, Vanat, Gil

