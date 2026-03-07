Lig tablosunda altıncı sırada bulunan RAMS Başakşehir, Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda beşinci sıradaki Göztepe’yi konuk edecek. İstanbul ekibi, bu önemli mücadeleyi kazanarak rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Peki RAMS Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri RAMS Başakşehir - Göztepe maçı olacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir, ligde 6. sırada bulunuyor ve sahasında kazanarak 5. sıradaki Göztepe'yi geride bırakmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise deplasmanda puan alarak konumunu korumak istiyor. Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, RAMS Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ASPOR.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan RAMS Başakşehir - Göztepe karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'deki bu kritik mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Shomudorov, Yusuf, Fayzullayev, Selke.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

