Haberler Süper Lig Haberleri Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi rakamlar konuştu! Domine ediyorlar

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi rakamlar konuştu! Domine ediyorlar Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev düelloda Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik önem taşıyan derbi öncesi ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Süper Lig Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele iki takım için de hayati önem taşırken karşılaşma öncesi ortaya çıkan istatistikler dikkat çekiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu dev derbide Galatasaray, birçok istatistikte rakibi Beşiktaş'ın önünde... Sarı-kırmızılılar, %62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve %88 pas isabetiyle ligin bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise %54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor.