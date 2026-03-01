Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak. Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Hesap.com Antalyaspor sahasında sürpriz peşinde. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 20.00'de başladı.

HAKEM ALPER AKARSU

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımclılıklarını Mehmet Kısal ve Bahtiyar Binici yapıyor. Karşılaşmada VAR'da Atilla Karaoğlan görev alıyor. AVAR'da ise Suat Güz oldu.

İŞTE HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Cherif, Kerem.

HESAP.COM ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.