Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Soru: "49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 74. dakikayı beklediniz?"

Göle, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık."

SEMEDO AÇIKLAMASI

Semedo'nun sakatlığı ile ilgili konuşan Göle, "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak. İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.