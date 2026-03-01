Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Anthony Musaba maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Musaba, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.