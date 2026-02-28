Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de düşme hattındaki Kasımpaşa ile orta sıralarda tutunmaya çalışan Çaykur Rizespor, 24. hafta maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 20 puanla 16. sırada bulunan ve son haftalarda kritik puan kayıpları yaşayan ev sahibi Kasımpaşa, taraftarının desteğiyle ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşısında ise 24 puanla 11. sırada yer alan ve Recep Uçar yönetiminde toparlanma sürecinde olan Rizespor bulunuyor. Karadeniz ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem puan farkını açmak hem de ilk 10 hedefine yaklaşmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...