Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün, yarın ve 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.



Süper Lig'de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Bugün



20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen



Yarın



13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay



16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam



20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



22 Şubat Pazar



13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay



20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır



20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün



23 Şubat Pazartesi



20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol