PFDK cezaları açıklandı Galatasaray Kulübü Samsunspor maçında yaşanan olaylardan dolayı 5.2 milyon TL, Beşiktaş Gaziantep maçında olaylardan dolayı 3.7 milyon TL, Fenerbahçe Başakşehir maçındaki olaylardan 760 bin TL ve Trabzonspor da Göztepe maçından dolayı 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Ayrıca yaptığı açıklamalardan dolayı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 15 gün hak mahrumiyeti ve Galatasaray Abdullah Kavukcu da 3 milyon TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

İŞTE TÜM PDFK KARARLARI

"- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206-207-407, DOĞU TRİBÜN 113, GÜNEY TRİBÜN 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü idarecisi FATİH KULAKSIZ'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 06.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR'ın, 06.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.12.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 760.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- KOCAELİSPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 07.12.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabakanın ilk yarısının ve ikinci yarısının 3 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 07.12.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.12.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416, DOĞU ALT TRİBÜN 115-116, KUZEY ÜST TRİBÜN 408-409, KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

9- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 08.12.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI D, CORENDON AİRLENS KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü antrenörü UMUT FURKAN CAN'ın, 08.12.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDULLAH KAVUKCU'nun, 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

12- SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 06.12.2025 tarihinde oynanan SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK'nın, 07.12.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ MİSAFİR KALE ARKASI blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İMAJ ALTYAPI VAN SPOR Kulübü sporcusu LUCAS HENRIQUE DA SILVA'nın'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ARCA ÇORUM FK'nın, 08.12.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ GÜNEY C 5, DOĞU TRİBÜNÜ DOĞU D 4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDUL FETTAH KALDIRIM'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu İLKER KARAKAŞ'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, 06.12.2025 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesi suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakanın ilan edildiği sahaya 9 kişiden az bir kadro ile çıkmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

21- SOMASPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yar alan bayrak direklerinin eksik olması nedeniyle "UEFA Respect" bayrağının bayrak direğine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- FETHİYESPOR Kulübü Başkanı ESAT BAKIRCI'nın, 07.12.2025 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ADANA 01 FK'nın, 06.12.2025 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ARDA DOĞAN'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- MUĞLASPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.'nin, 07.12.2025 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR Kulübü görevlisi EMRAH YILDIZ'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 39/2, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 95/4. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 12 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- EDİRNESPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü antrenörü ORHAN ULUÇAY'ın, müsabaka 4. hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübü antrenörü SERDAL PEKER'in, 06.12.2025 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-GALATA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- POLATLI 1926 SPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR-YALOVA FK 77 SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü görevlisi TUNCAY KOÇİN'in, 07.12.2025 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. teknik sorumlusu KORHAN ÖZEN'in, 07.12.2025 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI'nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- KİLİS 1984 A.Ş.'nin, 06.12.2025 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KİLİS 1984 A.Ş. idarecisi OSMAN YİMENİCİOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 93.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KİLİS 1984 A.Ş. antrenörü OKTAY KARATAŞ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu GÜRCAN GÖZÜM'ün, 07.12.2025 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-SİLİFKE BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde evsahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- 52 ORDUSPOR FK antrenörü ANIL ŞENVARDAR'ın, 06.12.2025 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK antrenörü ANIL ŞENVARDAR'ın müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK sporcusu HÜSEYİN KARABEY'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- 1926 BULANCAKSPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1926 BULANCAKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 06.12.2025 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, müsabaka süresince yedek kulübesinde doktor bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş. sporcusu MEHMET MERT PALA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- AFYONSPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. sporcusu ARDA FURKAN ABBAK hakkında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

44- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- KARŞIYAKA Kulübünün, 07.12.2025 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

46- BULVARSPOR Kulübünün, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."