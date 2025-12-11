CANLI SKOR ANA SAYFA
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Talisca adına mutluyum!" "Talisca adına mutluyum!" 01:34
Zeki Murat Göle: Sonuna kadar gideceğiz! Zeki Murat Göle: Sonuna kadar gideceğiz! 01:25
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:22
F.Bahçe 3 puanla beraber kasasını da doldurdu! F.Bahçe 3 puanla beraber kasasını da doldurdu! 01:15
F.Bahçe penaltı bekledi hakem devam dedi! F.Bahçe penaltı bekledi hakem devam dedi! 01:13
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 00:52
Daha Eski
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! 00:50
Norveç'te Talisca şov! Norveç'te Talisca şov! 00:42
F.Bahçe'nin yıldızı o pozisyonun ardından riske edilmedi! F.Bahçe'nin yıldızı o pozisyonun ardından riske edilmedi! 00:35
Avrupa Ligi'nden Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Avrupa Ligi'nden Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 23:24
Gol perdesini Kerem açtı! Gol perdesini Kerem açtı! 23:14
Trabzonspor'dan derbi öncesi flaş paylaşım! Trabzonspor'dan derbi öncesi flaş paylaşım! 21:56
PFDK cezaları açıklandı!
Göztepe yeni golcüsünü arıyor!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 10 Aralık
Vejetaryen sporcular nasıl beslenmeli?