Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Kocaelispor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.
GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ruan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Tayfur, Can, Agyei, Serdar Dursun.