Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan sürüyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.
ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Meschak, Hwang.
Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Opoku, Szalai, Emre, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Fall.