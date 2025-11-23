Rizespor-Fenerbahçe MAÇI TIKLA İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında nefesler tutuluyor; Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Milli aranın ardından yeniden lige dönecek olan sarı-lacivertliler, namağlup serisini sürdürerek zirve yarışında fire vermek istemiyor. Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına kesinlikle yer bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde farkı yeniden 1’e indirme hedefiyle Rize’ye çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran

HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde milli araya 4'te 4 yaparak giren Fenerbahçe, Rize deplasmanında galibiyet serisini 5'e çıkartmanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada puanını 31'e çıkartıp, aradaki farkı tekrar 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

RİZESPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KANARYA NAMAĞLUP İLERLİYOR

Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

NELSON SEMEDO CEZALI, OOSTERWOLDE SINIRDA

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

RİZESPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 47. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.

FENERBAHÇE'DEN KARADENİZ EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

SON YILLARDA FARKLI KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.

İLHAN PALUT 12. KEZ RAKİP

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Palut, teknik adamlık kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. Tamamı Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Palut'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet alırken, 8 kez de mağlubiyet yaşadı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. TFF, Rizespor-Fenerbahçe VAR hakeminin Özgür Yankaya olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.