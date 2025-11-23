VAR'dan penaltı çıkmadı! İşte Beşiktaş - Samsunspor maçındaki o pozisyon
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısına uymadı ve devam kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.11.2025 - 17:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 - 18:26
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırladı.
Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan, siyah beyazlıların 40. dakikada penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısına uymadı ve devam kararı verdi.
Hakem Karaoğlan, elle oynama uyarı sonrası topun vücuttan sektiği kararına hükmetti.
İŞTE O POZİSYON:
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR