Beşiktaş-Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe’de Samsunspor’u ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, son haftalardaki kötü gidişata bu karşılaşmayla dur demeyi hedefliyor. Formda Samsunspor ise yükselişini İstanbul deplasmanında da devam ettirmek amacında. Müsabakanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.