Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçı saat 17.00'de başladı.
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure, Abraham.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.