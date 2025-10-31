RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan turuncu-lacivertliler, 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise 11 puan ve -4 averajla 10. sırada yer alıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut, Crespo, Yusuf, Da Costa, Shomurodov.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.
RAMS BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir - Kocaelispor maçı 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.