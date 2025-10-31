Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında RAMS Başakşehir'i sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan turuncu-lacivertliler, 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise 11 puan ve -4 averajla 10. sırada yer alıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut, Crespo, Yusuf, Da Costa, Shomurodov.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.

RAMS BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Kocaelispor maçı 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.