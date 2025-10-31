Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Ligin 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında dakika 89'da kazandığı penaltıyı Shomurodov ile gole çeviren ev sahibi takım, mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte konuk ekibin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. RAMS Başakşehir 13 puan ile 9 sıraya yükselirken Kocaelispor, 11 puan ile 11. sırada kaldı.

Nuri Şahin'in öğrencileri önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor ise gelecek hafta sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.