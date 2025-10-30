TFF'nin açıkladığı bahis skandalında 152 hakem PFDK’ye sevk edilmişti. Alınan son bilgilere göre 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı tarihi soruşturmada, bu isimlerin de önümüzdeki hafta PFDK’ye sevk edilmesi bekleniyorç

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 152 hakem PFDK'ya sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti. Hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEVK

Fotomaç'ta yer alan habere göre yargı süreci devam ederken, bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme gelirken, bu futbolcuların da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Deprem etkisi yaratacak sevklerin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.