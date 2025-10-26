Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Göktan, Franco, Niang.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jinho Jo, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut.
GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.